Antalya'da midibüs devrildi: 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı!

Antalya'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkisinde Göktuğ A'nın kullandığı 34 AFA 785 plakalı yolcu midibüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Midibüstekilerin, futbol turnuvasına katılmak üzere İstanbul'dan Manavgat ilçesine gittikleri öğrenildi. AA

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