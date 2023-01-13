Antalya'da son 3 günde metrekareye 272 kilogram yağış düştü

Antalya'da 3 gün önce başlayan ve zaman zaman şiddetinin arttığı gözlemlenen yağışlarla, sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yüksek dalgaların oluştuğu Konyaaltı sahilinde derelerden gelen sular nedeniyle denizin rengi değişti. Bazı vatandaşlar sağanağa rağmen sahil bandında köpekleriyle yürüyüş yaptı, bazıları da fotoğraf çekti. Kente son 3 günde metrekareye 272 kilogram yağış düştü Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, son 24 saatte Kemer'de metrekareye 193, Antalya merkezde ise metrekareye 162 kilogram yağışın düştüğünü söyledi. Gültekin, son 72 saatte ise Antalya merkez Muratpaşa'da metrekareye düşen yağış miktarının 272 kilograma ulaştığını kaydetti. Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 94 santimetre olduğunu açıklayan Gültekin, şiddetli yağışın günün ilerleyen saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde etkisini sürdüreceğini aktardı. AA

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