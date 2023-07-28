Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Antalya-Kemer'deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

AA

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