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23 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

23 Mayıs 2021, Pazar 14:52
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ermenek Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına çok sayıda ekip ve 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Bölgenin bataklık olması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Bazı mahalle sakinleri de hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevler, yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Bazı seralarda küçük çapta hasara yol açan yangın nedeniyle sazlıkta yaşayan bazı canlılar telef oldu.

Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, zaman zaman rüzgarın etkisiyle parlayan alevlere müdahale ederek büyümesini önlüyor.

Seracı Muhammet Çavuş, gazetecilere, her sene bu dönemde sazlıkta yangın çıktığını söyledi.

Özellikle rüzgarlı günlerde meydana gelmesi nedeniyle yangının kasıtlı çıkarıldığını düşündüklerini belirten Çavuş, "Yangın rüzgar ve sıcaklığın etkisiyle büyüyüp yayılıyor. Çilek seraları, naylonlar yandı, şehrin üzerinde duman bulutları oluştu." dedi.

 

AA

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