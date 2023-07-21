Antalya'daki yangın kontrol altında

Antalya'nın Aksu ilçesine ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile yangınlara karşı bölgede görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sevk edildi. Orman ekipleri yangına 4 arazöz, ilk müdahale aracı ve su tankıyla müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı. Öte yandan, yangın alanında çok sayıda cam şişe olduğu görüldü. AA

Okunma Sayısı: 388

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.