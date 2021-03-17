Antalya-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı

Korkuteli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Antalya-Denizli kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Antalya'nın Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde gece yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle Korkuteli-Denizli kara yolu 11. kilometreden itibaren sabah saatlerinde ulaşıma kapandı. Bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma, araç yoğunluğuna yönelik önlem alırken, Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması yaptı. Çok sayıda aracın beklediği kara yolu, kar küreme çalışmalarının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekipler, kış lastiği ve zincir bulunan araçların geçişine izin veriyor. AA

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