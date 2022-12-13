Antalya için bir uyarı daha!

Antalya'nın doğu bölgesi için "turuncu", batı bölgesi için "sarı" kodlu yağış uyarısında bulunuldu. Manavgat, Serik ve İbradı'da yarın kuvvetli yağış ve yer yer fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, sel olayının yaşandığı Finike ve Kumluca başta olmak üzere Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini söyledi.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Kaş, Finike, Kumluca ve Kemer'de "sarı" kodlu yağış, doğu bölgesindeki Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde de yarın için "turuncu" kodlu kuvvetli yağış beklendiğini belirten Gültekin, "Merkez ile batı ilçelerde metrekareye 20 ila 50 kilogram, doğu ilçelerinde ise metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Ayrıca doğu ilçelerinde yağışlarla yer yer fırtınaya dönüşebilecek kuvvetli rüzgar da görülecek." dedi.

Turuncu kodlu uyarının ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Gültekin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kuvvetli yağışların yarın akşamdan itibaren etkisini kaybedeceğini ve perşembe ile cuma günü hafif şekilde devam edeceğini dile getiren Gültekin, yağışlı havanın cuma akşamından itibaren kenti terk edeceğini bildirdi.

Gültekin, gelecek hafta ise kentte açık az bulutlu havanın hakim olacağını sözlerine ekledi.