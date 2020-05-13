Apartmanlardan kaçış

Koronavirüste normalleşme adımları atılmaya başlandı.

Ancak bazı alanlarda insanların eski alışkanlıkları şimdiden değişti. Bu değişimlerden biri de emlak sektöründe yaşanıyor. Gayrimenkul danışmaları, son zamanlarda insanların apartman dairelerini satıp bahçeli müstakil evlere yönlendiklerini söylüyor. Lüks Emlak Danışmanı Evrim Başaran Kırmızıtaş, “Son dönemlerde talebe yetişmez hale geldik. Apartmanlarda, plazalarda oturan danışmanlarımız buradaki evlerini satıp bahçeli ev talep ediyorlar. Çünkü hepsi apartman dairelerinde çok sıkıldı” diyor. Müstakil evler için bütçesi olmayanlar ise balkonu ya da terası olan evlere taşınmak istediğini belirten Başaran, “Bu süreç balkon ve terasların önemini de gösterdi. Eskiden balkonları eve katarak evi büyütmek isteyenler pişman oldu. Şimdi müstakil ya da havuzlu villalar için bütçesi olmayanlar balkonlu ya da teraslı ev arıyor” diyor.

Yalova - Recep Bozdağ