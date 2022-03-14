Ara sokakların karı temizlenmeli

İstanbul’da kar yağışı bazı ilçelerde hafif şekilde aralıklarla devam ederken, ara sokaklar, kaldırımlar, üst geçitler ve caddelerde temizlenmeyen kar birikintileri ve buzlanmalar hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul’da yoğun karın meydana getirdiği olumsuz etkiler ise özellikle ara sokaklarda devam ediyor. Bazı bölgelerde karın etkilerinin silinmesi için belediye ekiplerince çalışma yürütülürken, bazı noktalarda ise temizlenmeyen kar ve buzlanma sebebiyle vatandaşlar zorluk yaşıyor. Eyüpsultan’ın Nişanca, Düğmeciler ve Merkez mahallerinde ara sokaklarda kar ve buzlanmanın etkisi sürerken, yayalar yürümekte güçlük çekti. Kardan temizlenmeyen çoğu sokakta mahsur kalan araçların üzerinde de kar birikintileri oluştu. Merkez Mahallesi İdris Köşkü Caddesi’ndeki bir özel okulun bulunduğu bölgede buzlanma sebebiyle kayganlaşan zeminde bazı öğrenci ve veliler düşerken, bazıları da rampa yolda korkuluklardan destek alarak zorlukla ilerlemeye çalıştı. AA

Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.