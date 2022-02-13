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14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Arnavutköy’de otobüsle minibüs çarpıştı: 3 yaralı var

13 Şubat 2022, Pazar 22:00
Arnavutköy’de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde Yassıören-Arnavutköy hatlı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı.

Kazada, yolcusu olmadığı öğrenilen İETT otobüsünün sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA

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