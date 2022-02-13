Arnavutköy’de otobüsle minibüs çarpıştı: 3 yaralı var

Arnavutköy’de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde Yassıören-Arnavutköy hatlı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı.
Kazada, yolcusu olmadığı öğrenilen İETT otobüsünün sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.
Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
AA