Arnavutköy’de otobüsle minibüs çarpıştı: 3 yaralı var

Arnavutköy’de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde Yassıören-Arnavutköy hatlı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı. Kazada, yolcusu olmadığı öğrenilen İETT otobüsünün sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. AA

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