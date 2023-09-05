Arnavutköy'de ve Başakşehir'de son durum?

Arnavutköy ve Başakşehir'de yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Arnavutköy'deki derenin taşması sonucu ilkokulun bahçesi suyla doldu. Metro İstanbul, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda iki istasyon kapatıldı.

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.



Arnavutköy ve Başakşehir'de su baskınlarına nede olan şiddetli yağış radar görüntüsüne de yansıdı. Radar görüntüsünde de özellikle Arnavutköy ve Başakşehir üzerindeki yoğun bulutlar ve yağış gözlemlendi.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

İstiklal Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu, Boğazköy Köprüsü kapandı. Derenin yanındaki Boğazköy İlkokulunun bahçesi ve bodrum katı suyla doldu. İtfaiye ekiplerince okulda su tahliyesi çalışmaları yapılırken belediye ekipleri köprünün açılması için çalışma yapıyor.

Boğazköy meydanında selden dolayı oluşan toprak ve taşlar da belediye ekiplerince kaldırılıyor.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Yağış nedeniyle sürücüler mahsur kaldı

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kavacık, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkat çekti.

Sultangazi Habibler'de de yağmurdan dolayı araçlar durdu.

Arnavutköy yolu Fenertepe mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, araçların yarı boyuna kadar yükseldi.

Basın Ekspres Yolu'nda suda kalan aracın içindekiler camlardan dışarı çıkarak yardım gelmesini bekledi.

Vali Gül vatandaşları uyardı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Turgut Özal ve Siteler istasyonlarımız kapatılmıştır." denildi.

"Vaziyet bu, mahvolduk"

Arnavutköy'de Abdullah Gül Caddesi'nde aracıyla mahsur kalan Serkan Arslan, arkadaşının evini su bastığını belirtti. Arslan, "Vaziyet bu, mahvolduk. Arabanın motoruna su girdi. Arabanın motoru istop etti. Mahsur kaldık." dedi.

Ani su baskınında yolda kaldıklarını belirten Yunus Emre Bozdemir de "Vites, motor arızası verdi. Ne ileri ne geri. Şimdi çekici çağırdım. Arabayı alacağız bir şekilde sudan çıkarıp kuru bir yere bırakacağız. Biz de bırakıp gidemiyoruz. Mal canın yongası. Arnavutköy'e gideceğim. Aşağıdaki dereyi de kapattılar. Dereyi kapatınca olacak olan bu. Yağmur vardı ama bir anda yükseldi." diye konuştu.