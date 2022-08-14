Artık AKP’ye oy yok

Kayserili bir vatandaş, “20 senedir AK Partiliyim. Samimi söylüyorum: Ben Ulubatlı Hasan gibi çalışan bir askerdim. Artık AK Partiye oy vermeyeceğim. Ben vermedikten sonra AK Parti’nin kaybettiği aşikârdır” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Pınarbaşı’da; esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaş, Arık’a; “CHP’ye alerjim olduğu için CHP’ye kitap da yazdım. Sağ olsun Tayyip’in yanlış tarım politikaları yüzünden kitabımı da yayımlayamadım. 20 senedir AK Partiliyim. Samimi söylüyorum: Ben Ulubatlı Hasan gibi çalışan bir askerdim. Artık Ak partiye oy vermeyeceğim. Ben vermedikten sonra AK Parti’nin kaybettiği aşikardır” dedi. Emekli olduğu halde gece bekçiliği yaptığını yine de geçinmekte zorlandığını belirten bir vatandaş, “Ne yediğimiz belli, ne içtiğimiz belli… Sıkıntıdan tansiyonumuz yükseliyor” dedi.

Oy verdim elim kırılsın

artıgerçek’in haberie göre, bir esnaf da, “Millette para yok. Doğruyu söylersen yerin yok. İnternetten bile bir düzgün yazamıyoruz korkudan… İnşallah iyi gelirsiniz de bekliyoruz” dedi. Arık’ın pazarcı esnafı ile konuşması sırasında yanına yaklaşan bir vatandaş ise, “Tayyip’e bir sorun bakalım biz ne yiyeceğiz” diye şikayet etti. Vatandaş, “Oy verdim elim kırılsın diyorum. Başka bir şey demeye gerek yok” dedi.