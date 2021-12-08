Artık kıraç bir arazi

Antalya’nın Elmalı ilçesinde neredeyse tamamı kuruyan Avlan Gölü, kıraç araziyi andırıyor.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde Göltarla ve Karamık mahalleleri sınırında bulunan 850 hektarlık göl kuraklıktan olumsuz etkilendi. Bir zamanlar göçmen kuşların uğrak noktası olan ve az miktarda suyun bulunduğu gölün kıraç araziyi andıran tabanında hayvanlar otluyor. Önceden kıyıda bulunan ve suyun çekilmesiyle iç kısma taşınan “Göle girmek tehlikeli ve yasaktır” levhasının kurak bölgenin ortasında kalması dikkati çekiyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Avlan Gölü’nün 1972-1976 döneminde tarım alanı oluşturmak amacıyla tahliye kanalları oluşturularak kurutulduğunu söyledi. Göl kurutulduktan sonra ‘yapılan yanlışın farkına varıldığını’ ve 1990’lı yıllarda gölün yeniden oluşturulması için çalışmalara başlandığını anlatan Gökoğlu, bu sefer de yağışların azaldığını, yer altı sularının da sondajlarla çekilince gölün giderek eski özelliğini kaybetmeye başladığını dile getirdi.

Yüzlerce kilo balık telef oldu

Şu anda birkaç dönüm sulak alanın kaldığını belirten Gökoğlu, şöyle devam etti: “Biyolojik çeşitlilik açısından gölün kurumaya yüz tutması çok üzücü. Göl, bölgede lokal bir iklim oluşturduğu için önemliydi. Hem iklim, hem kuşlar hem de balıklar için önemli olan gölde suyun azalması iyi olmadı. Göl hacmi daraldıkça oksijen düştü, kirlilik arttı. Dolayısıyla alg çoğalmaları oldu. Bu nedenle balık ölümleri görüldü.” Karamık Mahalle Muhtarı Cahit Türe ise mayıstan bu yana göle akan su kaynağının olmadığını söyledi. Kuraklık olması nedeniyle suyun çok erken çekildiğine dikkati çeken Türe, şunları kaydetti: “Avlan Gölü’nde yüzlerce kilo balık telef oldu. Şu anda neredeyse hiç su yok. İçler acısı bir durum”