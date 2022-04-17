Artık köye bile gidemiyoruz

Trabzon’da yurttaşlar, akaryakıt ve temel gıda maddelerine gelen zamlardan dert yandı.

Süleyman Yüce, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle artık köye bile gidemediklerini söyledi. Fevzi Çelik, “2500 lira emekli maaşı, 4250 lira yaptılar asgari ücreti. Keşke zam olmasaydı asgari ücret yerinde kalsaydı” dedi.

Zamlardan sonra dışarı bile çıkamadıklarını kaydeden Ali Yıldız, “Artık araba süremez olduk, dışarı çıkamaz olduk, gezemez olduk. Başka diyeceğimiz bir şey yok” diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise şunları söyledi: “Çok kötü karamsar düşünüyorum bu kadar zam olur mu? İnsan ne yapacağını şaşırdı. Artık evde battaniyeyle oturuyoruz, mont giyiyoruz daha doğrusu. Gerçekten çok kötü bilmiyoruz ne olacak. Akaryakıt zamlarından sonra sitedeki vatandaşların araçları sitenin önünde duruyor hep kimse aracını daha kullanmıyor.”

Trabzon - Anka