"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

'Artık tüketici kandırılamayacak'

28 Nisan 2020, Salı 13:00
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni Bal Tebliği ile kekik, kestane, ayçiçeği, narenciye gibi Türk ballarındaki botanik çeşitlilik ortaya konulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının yeni düzenlemesiyle ballar artık sadece "çiçek balı" olarak anılmak yerine, kekik, kestane, ayçiçeği, narenciye gibi bitki çeşidiyle satışa sunulabilecek ancak bu bal türleri için getirilen polen kriterinin sağlanması gerekecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından değiştirilen Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ile bir bitki çeşidinin baskın olduğu ballarla ilgili tüketiciyi koruyacak düzenlemeler yapıldı.

Düzenlemeyle etiketinde kestane, kekik, ayçiçeği, narenciye, akasya, geven, pamuk, hayıt gibi bir bitki çeşidi ismiyle piyasaya arz edilen balların bulundurması gereken minimum polen oranları ilk defa mevzuata alındı. Örneğin, bir balın etiketinde "kestane balı" yazılması halinde, bu balın içinde yüzde 70 kestane poleni olması gerekecek. Bu oran her bir bitki çeşidi için ayrı ayrı belirlenirken, ayçiçeği ve hayıtta yüzde 45, akasyada yüzde 15 olacak.

Piyasadaki ballarda daha çok "çiçek balı" ifadesi yer alırken, düzenlemeyle Türkiye'deki botanik çeşitliliğin ortaya konması ve bilgilendirmenin doğru yapılması sağlanacak. Düzenleme, balların çeşitlendirilerek piyasaya arz edilmesini ve üreticinin desteklenmesini de amaçlıyor.

Malt şekeriyle tağşişin önüne geçilecek

Yeni tebliğle balın kalitesinde ve protein miktarında büyük önemi bulunan prolin oranı da kestane balı için kilo başına 500 miligram olarak belirlendi. Piyasada yer alan kestane ballarında bu oranın sağlanamaması, ballara yönelik denetimlerde tağşiş göstergesi olacak. Balda tağşişin önlenmesi için atılan bir diğer adımla da ilk defa tüm ballar için en fazla yüzde 4 oranında maltoz değeri belirlendi. Böylece, malt şekeriyle yapılan tağşişlerin önüne geçilecek.

Tebliğle balın filtre edilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı. Böylece polenlerin süzülmeden bala karışması sağlanacak.

Yine tağşişle mücadele kapsamında, çam balı dışındaki salgı, çiçek ve karışım ballar için karbon değeri de (eksi 23 ve daha altı) belirlendi. Bu değerin, belirlenen sınırın üstünde olması bala mısır şekeri katıldığının anlaşılmasına imkan verecek.

Tebliğle ısıl işlem görmemiş ve poleni uzaklaştırılmamış ballar da "ham bal" olarak tanımlandı.

Dünyadaki üretimin yüzde 90'ının Türkiye'de gerçekleştirildiği çam balının kriterleri de ilk defa belirlendi. Böylece, Türkiye'de çam balı ilk kez tanımlanırken, bu balın ISO nezdinde de uluslararası tanımının yapılması için çalışma yürütülüyor.

"Tüketici kandırılamayacak"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, sektör olarak 15 yıldır çam balının onurunun kurtarılması için çaba harcadıklarını söyledi. Şahin, "Çam balında dünyada lidersek bala ilişkin kriterleri bizim koymamız lazımdı. Böylece, tarihsel bir görevi yerine getirmiş olduk. Aynı zamanda çam balının dünya standardının oluşturulması için de ISO nezdinde girişimlerimiz var." dedi.

Tek bir bitkiden yapılan ballar için getirilen polen kriterinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Balın etiketinde 'kestane balı' yazması zorunlu değil ama yazılacaksa polen şartını taşıması gerekiyor. Bu ballar artık çiçek balı yerine lavanta balı, geven balı gibi kendi ismiyle anılacak. Piyasada ithal kestane balları var, bizim ballarımızın onda biri kadar dahi polen kriterini karşılamıyor. Bu düzenleme, üreticinin emek verdiği balın değerini 5 kat artıracak. Tüketici de artık yarısı kestane yarısı başkasıyla karıştırılmış balla kandırılamayacak."

AA

Okunma Sayısı: 638
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de son 24 saatte 1379 ölüm

    Fransa'da tüm spor müsabakaları iptal edildi

    Afrin'de terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    'Hafter’in devlet başkanlığı ilanını onaylamıyoruz'

    "1998 OR2" adı verilen dev göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek

    'Ekmekleri 90 derecelik fırında 10 dakika tutun'

    İyileşenlerin sayısındaki artış sevindiriyor

    Ankara Barosunun açıklaması "sorumsuz"

    OECD: Eşi benzeri görülmemiş bir kriz

    Hangi ülkede ne kadar süre oruç tutuluyor?

    'Artık tüketici kandırılamayacak'

    SB'den oruç tutanlara beslenme tavsiyeleri

    Tokyo Olimpiyatları gelecek yıl da iptal edilebilir

    'Artık hiç kimse ya da hiçbir devlet Hafter'in meşruiyetinden söz edemez'

    İtalya Başbakanı Conte: Şu anda 2. aşamaya geçiyoruz

    M4 kara yolunda 6'ncı Türk-Rus Kara Devriyesi icra edildi

    Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Devleti ele geçirme kavgası kaos getiriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni oyalama taktikleri
    Genel

    Devleti ele geçirme kavgası kaos getiriyor
    Ahmet BATTAL

    Tatsız mevzu, mecburî yazı
    Faruk ÇAKIR

    Virüsten sonra kıtlık mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Esip gürleyen İttihatçıların âkıbeti
    Osman ZENGİN

    Peçeli sosyete...
    Cevher İLHAN

    “Vicdanla, siyasî ahlâkla ve adaletle…”
    Genel

    Marmara denizi ölüyor
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan-ı Şerif’te ehl-i iman muntazam bir ordu hükmünde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.