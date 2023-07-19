"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Asboğa Gölü yaklaşık 8 metre çekildi

19 Temmuz 2023, Çarşamba 21:24
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Asboğa Gölü, yaklaşık 8 metre çekildi.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan 2007 rakımdaki göl, 13 bin 800 metrekarelik alanda bulunuyor.

Ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa ev sahipliği yapan gölde, sıcaklıkların etkisiyle yaklaşık 8 metre çekilme yaşandı.

Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Dağlar Özügüç, Asboğa Gölü'nün bölge için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Asboğa Gölü ve çevresi için proje çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Özügüç, şunları kaydetti:

"Şu anda sıcaktan dolayı 7-8 metre çekilme var. Bu, işin özünü pek etkilemiyor. Biz burayı projelendirdik, faaliyet aşamasına geldik ve inşallah başaracağız. Burada doğa sporları yapacağız. Bu kuş cennetinde insanlar birkaç gün kalabilecek. Bu sebeple burayı çok kıymetli buluyoruz çünkü bakir bir alan. Buranın bakirliğine zarar vermeden geri tarafta bungalov evler olacak. Burası bir vaha olarak kalacak. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz."

AA

Okunma Sayısı: 428
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin'den ABD'ye "misilleme" uyarısı

    Vatandaş: Aldatıldık

    ÖTV zamları mahkemelik

    Muhalefetten çağrı: Meclis toplansın

    Altında yükseliş sürüyor

    Türkiye sıcaklarla boğuşuyor

    Vatandaş: Aldatıldık

    MKE fabrikasında o birim 3 ay boş kalmış

    ÖTV zamları mahkemelik

    Asboğa Gölü yaklaşık 8 metre çekildi

    Elazığ'da otobüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 34 yaralı

    Cilo buzullarında kaybolan öğretmenin de cansız bedenine ulaşıldı

    Netanyahu karşıtı protestolara İsrail polisi müdahale etti

    Kabe'nin örtüsü Hicri yılın ilk günü değiştirildi

    Fransa'da protestoda gence şiddet uygulamadan 7 polise gözaltı

    Rus ordusu Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi

    Yunanistan'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

    Erdoğan: Neyi satacağımızı iyi biliriz

    Marmara’nın altı da ısınıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Darbe planının dışına çıkıldı”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyaset denizinde yeni dip dalgaları
    Süleyman KÖSMENE

    Nasr Sûresinden bazı sırlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah Allah bu nasıl sevmek, bu nasıl şefkat!?
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde yeryüzü temâşâsı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Sahibini bulan ünvan
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okuduğumuzu anlamaya çalışıyoruz
    Genel

    Muhalefetten çağrı: Meclis toplansın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.