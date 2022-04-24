Aşırı su zammı sonrası vatandaşlar çeşmeye koştu

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı Karapınar Mahallesi’nde bulunan beş asırlık tarihi çeşmeye her gün çok sayıda kişi geliyor.

Çeşmeyi en çok ziyaret edenler arasında mahalle sakinleri yer alırken, gelenler yanlarında getirdikleri damacanaları ve pet şişeleri çeşmeden akan suyla doldurarak giderlerini azaltmaya çalışıyor. Tarihi çeşmeden doldurdukları suyu hem içtiklerini hem de bulaşık yıkama gibi ev işlerinde kullandıklarını söyleyen Karapınar Mahallesi sakini Mustafa Sağlam, zamlarla birlikte çeşmeden su doldurmaya gelen insanların sayısının arttığını söyledi. Eskişehir’in her yerinden tarihi çeşmeye su doldurmaya gelenler olduğunu söyleyen mahalle sakini Mehmet Günden, “Zamlardan sonra baya bir artış oldu şelale parka gidenler burayı görüyor daha sonra da geliyorlar” dedi. Haber Merkezi

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