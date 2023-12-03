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ASKİ’den “su tasarrufu” çağrısı

03 Aralık 2023, Pazar 09:00
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, başkentlilere suyu tüketirken her zamankinden daha özenli olmaları çağrısında bulundu.

ASKİ’den yapılan açıklamada, başkente içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 30 Kasım 2023 itibarıyla toplam doluluk oranının yüzde 35,03, aktif doluluk oranının ise yüzde 26,24 olarak ölçüldüğü belirtildi.

Bu tarihte Ankara barajlarına 4 milyon 630 bin 513 metreküp su gelirken, ASKİ’nin 2,5 milyondan fazla abonesinin kullanımı için aynı gün 1 milyon 440 bin 904 metreküp su verdiği bildirildi.

Kısıtlı su kaynağının her damlasının çok kıymetli olduğu vurgulanan açıklamada son günlerdeki yağışların barajların doluluk oranlarını arttırdığı ancak tüm dünyada etkili olan küresel kuraklıktan Ankara’daki barajların da etkilendiği belirtilerek, “Bu nedenle lütfen suyumuzu tüketirken her zamankinden daha özenli olalım.” ifadesine yer verildi.

Haber Merkezi

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