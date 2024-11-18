Askıda ekmek, askıda çay dönemi

Çin, Hindistan ve Kenya’dan sonra Türkiye, dünyada en çok çay üretilen ülke. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yurttaşlar bir bardak çay almak da bile zorlanıyor.

Karaköy’de bir esnaf, ihtiyaç sahipleri için askıda çay uygulaması yapıyor. Ancak ‘fakir çayı’ demeyi tercih ediyor ve nedenini, “Fakir çayı, askıda çay anlamında. Askıda yemek var, askıda ekmek var, ben de askıda çay yazdığım zaman önüne geçemedik. Parası olan da askıda içiyor, olmayan da askıda içiyor. Fakir çayı dediğin zaman gururuna yediremiyor, gururuna yedirip bana bir fakir çayı ver diyemiyor sadece okuyup geçiyor. O parası olmayanlara, emeklilere yani. Bazıları emekliler yaz diyor ama dedim yok fakir çayı daha iyi, emeklilerin gururu kırılır” sözleriyle anlatıyor. İstanbul - anka

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