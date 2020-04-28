“Askıda market ürünleri” sevindiriyor

Samsun’da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebileceği, yardım yapmak isteyenlerin de raflarını doldurabileceği “askıda market ürünleri” uygulaması hayata geçirildi.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Atakum Gençlik Merkezi’nce hayata geçirilen proje kapsamında gençlik merkezinin giriş katında market oluşturuldu. Markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alış veriş yapabilirken, yardım yapmak isteyenler de raflara aldıkları ürünleri yerleştirerek projeye katkıda bulunuyor. Markette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sosyal mesafeye uyulması, maske ve eldiven kullanılması gibi tedbirlere de özen gösteriliyor. Markette bir kitap reyonu da bulunuyor. AA

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