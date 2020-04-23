AVM’ler kapılarını açıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan AVM’ler 8-15 Mayıs arasında kademeli şekilde açılmak için hazırlık yapıyor.

t24’ün haberine göre, AVM’ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak açılacak. Türkiye’deki 436 AVM’nin çoğu, içlerinde yer alan market ve eczaneler hariç 1 aydan uzun süredir kapalı durumda. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM’leri 8 - 15 Mayıs arasında kontrollü olarak açmaya hazırlandıklarını belirterek, “İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler kademeli olarak alışveriş merkezlerini açtı. Burada amaç gelir beklemek değil. Hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesini sağlamak” dedi. Altaş, Türkiye’de de sinema, gastronomi ve çocuk oyun alanlarını daha ileri tarihe bırakıp normal alanları açmayı planladıklarını paylaştı.

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