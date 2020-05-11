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11 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

AVM'ler tartışmalar eşliğinde yeniden faaliyette

11 Mayıs 2020, Pazartesi 13:31
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre kapatılan AVM'ler, gerekli önlemleri alarak kapılarını yeniden açtı.

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Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran alışveriş merkezlerinde (AVM), restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyete geçti.

"Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da özellikle üstü açık alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu. Görevliler, ateşi ölçülen müşteriyi el dezenfektanı da sıkarak içeri aldı.

Mağazalardaki personelin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü.

AVM'de gezen müşteriler, sosyal mesafeye uymaları yönünde sık sık anonslarla uyarıldı. 

Sınırlı sayıda kişinin girmesine izin verilen AVM'lere, içeriden çıkan sayısı kadar müşteri alınmasına izin verildi. 

İş yerlerinden alışveriş yapan müşteriler ödeme sıralarını önündeki kişi ile en az 1 metre mesafe olacak şekilde bekledi. Bazı iş yerleri zemine sosyal mesafe çıkartmaları yapıştırarak kasa önlerindeki sosyal mesafeyi ayarladı. Kasa önlerinde yığılma olmadığı görüldü.

Muğla

Muğla'da Kovid-19 salgını nedeniyle geçici süre kapatılan AVM'ler de sabah saatlerinden itibaren müşteri kabulüne başladı.

AVM'lerde sosyal mesafe hassasiyeti gözetildi. Maske takma zorunluluğu olan müşteriler, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı. Mağaza içinde gezen müşteriler, anonslarla tedbirlere uymaları için uyarıldı.

AVM'lerin büyüklüğü oranında içeriye müşteri kabul edildi. Belirli aralıklarla dezenfekte edilen AVM'deki iş yerlerinin girişlerine de dezenfektan bırakıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da alışveriş merkezleri bugün açılmasına rağmen, yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun davrandığı görüldü.

Alışveriş merkezlerinde bulunan restoranlar, sinema salonları ve çocuk oyun alanları henüz hizmete açılmadı.

Kayseri

Kayseri'de kontrollü şekilde hizmete açılan AVM'lerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı. 

Mağazalardaki personelin maske kullandığı, müşterilerin de mağazaları maske ve eldivenle gezdiği görüldü.

Vatandaşlar, mağazalara kontrollü şekilde kabul edildi.

Nevşehir

Nevşehir'deki AVM'lerde vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı. 

Az sayıda mağazanın açık olduğu görülürken vatandaşlar yeniden hizmete açılan iş yerlerini sosyal mesafe kurallarına uyarak gezdi.

Güvenlik görevlisi, mağaza çalışanları ve vatandaşlar da maske kullanımına özen gösterdi.

AA

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