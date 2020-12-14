Avrupa’nın en büyük plâstik atık çöplüğüyüz

Avrupa’dan Türkiye’ye geri dönüşüm için getirilen tonlarca plâstik atık, yasa dışı dökümler sebebiyle tabiatta çöp dağları olarak bitiyor.

AB, artan yeşil politikalarına rağmen hala plâstik atıkların üçte birinden daha azını geri dönüştürebiliyor. Geri kalan plastik atıklar ya yakılıyor ya da gömülüyor. Geri dönüştürülebilen atıkların ancak yarısı üye ülkeler tarafından dönüştürülebiliyor. Diğer yarısı ise geri dönüşüm için farklı ülkelere gönderiliyor. Euronews’deki habere göre Çin, Ocak 2018’den itibaren yurt dışından plastik atık alımını durduğundan beri, Türkiye, Avrupa’nın çöplerinin toplandığı ülke konumuna geldi. Eurostat verilerine göre, Türkiye’nin Avrupa’dan aylık plâstik atık ithalatı, 2016-2019 yılları arasında on kat artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl ise Türkiye, Avrupa’nın ihraç ettiği plâstik atıkların yaklaşık dörtte birini aldı. Geri dönüşüm firmaları, plastik çöp ithalat haciminin daha da artması gerektiğini savunsa da atıkların çevreye verdiği zararı görmezden gelmek zor. Yasa dışı dökülen çöpler, özellikle Türkiye’nin güney bölgelerinde pek çok çöp dağı oluşturmuş durumda.