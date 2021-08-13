Ayancık Köprüsü'nde yardım seferberliği

Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara yardımlar, köprü üzerinde oluşturulan insan zinciri ile ulaştırıldı.

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Kastamonu, Bartın ve Sinop 'Afet Bölgesi' ilan edildi İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprünün selden yıkılmasının ardından, ilçenin diğer bölümüne yardım ulaştırmak için ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri yaklaşık 150 metrelik insan zinciri oluşturdu. Ekipler su, yiyecek, giyecek ve eşyalardan oluşan yardımları elden ele karşı tarafa ulaştırdı. Kızılay görevlisi Engin Ekin, devletin kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların bölgede büyük özveri ile çalıştığını söyledi. El birliği ile çalışıldığını ifade eden Ekin, "Amacımız vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için." dedi. Yardımların ulaştırılması için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor. AA

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