Ayasofya’ya Kelime-i Tevhid mahyası asıldı

Ayasofya-i Kebir Camisi, ramazan ayına sayılı günler kala “La İlahe İllallah (Kelime-i Tevhid)” yazılı mahyayla süslendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi’ndeki mahya hazırlıklarını gösteren videoyu paylaştı. Vali Yerlikaya, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’mizin minareleri yine ışıl ışıl. ‘La İlahe İllallah’ yazılı mahyamız bu ramazan ayında da İstanbul’umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. AA

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