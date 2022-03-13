CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabında ayçiçek yağı sorunu ile ilgili açıklama yaptı.

Özkoç, 10 Mart’ta TBMM’de düzenlediği basın toplantısının videosunu şu notla paylaştı: “Ayçiçek yağı krizi çıktı. ‘Rusya’dan gelen gemileri bırakın, ayçiçek yağı Türkiye’ye gelecek’ diyorlar. Gelen gemilerdeki ayçiçek yağı Türkiye’de 6 günde tüketiliyor. AKP geçici yöntemlerle sorunların üstünü örtüyor” Özkoç’un TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti: “Rusya’dan gelen gemileri bırakın, ayçiçek yağı gelecek’ diyorlar. Neden gözümüzü bereketli topraklarımıza çevirip; çiftçimiz için mazotu yarıya indirip, gübreden vergi almayıp, ata tohumu yetiştirip, kendi tarımımızı neden güçlendirmiyoruz? Neden başka ülkelerinin çiftçilerini zenginleştiriyor da kendi ülkemizin çiftçilerini fakirleştiriyoruz? Çünkü saray rant elde ediyor. Trilyonlarca parayı cebine indiriyor da ondan. Biz bununla baş edebilir miyiz? Baş edebiliriz.” Ankara - anka

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