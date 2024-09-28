Ayçiçekte verim kaybı yüzde 50’yi buldu

Trakya’da ayçiçeğinde yaşanan kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde yüzde 50’lileri bulan verim kaybı yaşandı.

Prof. Dr. Yalçın Kaya, “En önemli şey, benim tavsiyem mümkün mertebe erken ekim. Üreticinin eski bilinen ezberin dışına çıkması gerekiyor” dedi. Türkiye’nin yağlık ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Trakya’da, ayçiçeğinde bazı bölgelerde aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde 50’ye varan ürün kaybı oldu. Kentin, kış mevsiminde yeterli yağış alamaması nedeniyle toprak doyuma ulaşamadı. Yaz mevsiminin de kurak geçmesiyle, ayçiçeği ekili tarlalarda toprak çatlamaya başladı. Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, geçen yıl da ayçiçeğinde kötü bir sezon yaşandığını belirterek, “Oldukça düşük verimler elde ettik. Fiyatlar, maliyetler de çok fazla arttığından çiftçi yeteri kadar verim alamadı” dedi. Haber Merkezi

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