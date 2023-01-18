Aydın'da bir anne ile 2 çocuğu soba gazından zehirlenerek vefat etti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 23 yaşındaki kadın ile 5 ve 2 yaşındaki 2 çocuğu vefat etti.

Yenice Mahallesi'nde fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gamze Kılınç (23) ile çocukları Özcan Kılınç (5) ve Zübeyde Kılınç'ın (2) vefat ettiğini belirledi. Kadın ve çocukların kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiğini belirleyen ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor. AA

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