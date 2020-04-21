Aynı aileden 10 kişi iyileşti

Van’ın Erciş ilçesinde Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek binasında yapılan koronavirüsü test sonuçları pozitif çıkan aynı aileden 10 kişinin tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin tebrik ve alkışları eşliğinde çiçeklerle taburcu edildi. Hastalardan 2 çocuğa da çeşitli hediyeler verildi. İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, ilçe hastanesinde tedavisi tamamlanan 10 hastayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Taburcu olanlar arasında biri 2 diğeri 14 yaşında 2 çocuk hastanın bulunduğunu ifade eden Sünnetçioğlu, “Tamamı iyileşti. Şu an Van’da sağlık sıkıntımız ve sorunumuz yok. Sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

Okunma Sayısı: 510

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.