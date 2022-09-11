Az kaldı, inşaallah giderler

Ekonomik kriz esnafı vurdu. Konya’da 20 yıldır AKP’ye oy verdiğini söyleyen esnaf, oy verdiği için utandığını söyleyerek tepkisini dile getirirken, bir kitapçı esnafı ise, “Az kaldı, inşallah giderler. Beddua etmekten yoruldum.” dedi.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, kent merkezinde esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ekinci’nin dinlediği esnaflar ülkede yaşanan ekonomik krizden şikayet ederek iş yapamayacak durumda olduklarını dile getirdi. Bu esnaflardan biri 20 yıldır iktidar partisine oy verdiğini söyleyen biri. “AK Parti’ye oy verdiğim için kendimden utanıyorum” diyen esnaf, şunları söyledi: “Benim derdim varsa derdimi dinleyeceksin. Bir tasam varsa tasamı gidereceksin. Oy istedikten sonra da devamın getireceksiniz. ‘Arkadaşlar sizin sayenizde seçildik, sizin sayenizde oldu’ diyeceksiniz. Ben 20 yıldır AK Partiliyim. 20 yıldır AK Partili olmaktan utanıyorum. Ben şimdiye kadar hep AK Partiye oy verdim”

Beddua etmekten yoruldum

Geçen seneye oranla fiyatların yüzde 400 artığını ifade eden bir kitapçı esnafı ise şu şekilde dert yandı: “Geçen sene etiketi 100 lira olan kitap bu sene 400 lira oldu. Yüzde 400 zam geldi. İkince elde yarı fiyatına oluyor. Anormal olan 21. Yüzyıl Türkiye’sinde böyle bir muhabbetin oluşması. Yani insanların hakkı, hukuku, eşitliği, teknolojiyi ve üretimi konuşması gerekirken burada durmuş kitap fiyatlarını konuşuyoruz. Maalesef böyle bir ülkede yaşıyoruz. Az kaldı, inşallah giderler. Beddua etmekten yoruldum.”