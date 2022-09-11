"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Az kaldı, inşaallah giderler

11 Eylül 2022, Pazar
Ekonomik kriz esnafı vurdu. Konya’da 20 yıldır AKP’ye oy verdiğini söyleyen esnaf, oy verdiği için utandığını söyleyerek tepkisini dile getirirken, bir kitapçı esnafı ise, “Az kaldı, inşallah giderler. Beddua etmekten yoruldum.” dedi.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, kent merkezinde esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ekinci’nin dinlediği esnaflar ülkede yaşanan ekonomik krizden şikayet ederek iş yapamayacak durumda olduklarını dile getirdi. Bu esnaflardan biri 20 yıldır iktidar partisine oy verdiğini söyleyen biri. “AK Parti’ye oy verdiğim için kendimden utanıyorum” diyen esnaf, şunları söyledi: “Benim derdim varsa derdimi dinleyeceksin. Bir tasam varsa tasamı gidereceksin. Oy istedikten sonra da devamın getireceksiniz. ‘Arkadaşlar sizin sayenizde seçildik, sizin sayenizde oldu’ diyeceksiniz. Ben 20 yıldır AK Partiliyim. 20 yıldır AK Partili olmaktan utanıyorum. Ben şimdiye kadar hep AK Partiye oy verdim”

Beddua etmekten yoruldum

Geçen seneye oranla fiyatların yüzde 400 artığını ifade eden bir kitapçı esnafı ise şu şekilde dert yandı: “Geçen sene etiketi 100 lira olan kitap bu sene 400 lira oldu. Yüzde 400 zam geldi. İkince elde yarı fiyatına oluyor. Anormal olan 21. Yüzyıl Türkiye’sinde böyle bir muhabbetin oluşması. Yani insanların hakkı, hukuku, eşitliği, teknolojiyi ve üretimi konuşması gerekirken burada durmuş kitap fiyatlarını konuşuyoruz. Maalesef böyle bir ülkede yaşıyoruz. Az kaldı, inşallah giderler. Beddua etmekten yoruldum.”

Okunma Sayısı: 410
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    21. yılında '11 Eylül' - Sonuçlanmayan davalar, cevap bekleyen sorular...

    Diyanet 9 ayda 836 bin soruyu cevapladı

    Yunanistan'ın taciz ateşi açtığı geminin "Mavi Marmara" olduğu belirlendi

    Okullar açılıyor

    Bahçe sahibini duygulandıran not...

    Çin'e ait 42 savaş uçağı ve 9 gemi Tayvan çevresinde görüldü

    Zaporijya Nükleer Santrali’nde üretim durdu

    Batı Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı

    İran'dan 3 ülkenin ortak bildirisine tepki

    '7 bin yeni atanan öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı'

    Papua Yeni Gine 7,6 ile sallandı

    Zulmü alkışlamadı zalime karşı susmadı

    Türkiye, Yunan sahil güvenliğinin taciz ateşini protesto etti

    Az kaldı, inşaallah giderler
    📷

    Avustralya Nur Vakfı'ndan Pakistan'da yardım

    Instagram’a yeni özellik

    Zeytin Dalı Şehidi dualarla uğurlandı

    Kantin kiralarında sınır %25 olmalı

    İndirim bitti, zamlara devam

    İsveç’te camiye taşlı saldırı

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Biz aslında 17/25’i vermeyecektik
    Genel

    Doktora sınavında bağnazlık - Risale-i Nur’u duyunca çılgına döndü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Zulmü alkışlamadı zalime karşı susmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Uhud dersleri: İstişareye devam
    Ahmet BATTAL

    Anayasa üstünde kararname
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı hayat kaynağı: Yeşil çay (1)
    Mehmet KARA

    Mesele HDP’ye bakanlık verilmesi mi?
    Adnan NACİR

    Saraydan Fikir Kaçırma Operası’yonu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.