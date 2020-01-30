Bahadın beldesindeki örnek uygulama takdir topluyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yazlıkçıların kış aylarında sokağa bıraktıkları kedi ve köpekler, belediyenin ev ve iş yerlerinin önüne yerleştirdiği yemek kapları vesilesiyle besleniyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde sokak hayvanlarına, belediyenin öncülüğünde vatandaşlar sahip çıkıyor.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, yaptığı açıklamada, yazlıkçıların kış mevsiminde sokağa bıraktıkları hayvanların aç kalmaması için ev ve iş yerlerinin önüne yemek kapları koyduklarını belirtti.

Hayvanseverlerin evlerindeki ekmek ve yemek artıklarını günlük olarak bu kaplara koyarak sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden Bozdemir, "Yaptığımız çalışmayı sosyal medyadan da duyurduk. Bu sayede hayvanseverler Ankara başta olmak üzere birçok yerden mama da gönderiyorlar. Duyarlılıklarından dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bozdemir, hayvanların beldelerinde mutlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sokak hayvanlarının bakımı, belediyemizin tek başına yapacağı bir iş değil, bütün vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Herkes bir hayvana bakımını üstlendiğinde sorunların büyük ölçüde çözüleceğine inanıyorum. Sorgun ilçemizdeki veteriner hekimlerimiz de hayvanların tedavi ve kısırlaştırılmasında bizlere yardımcı oluyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum."

Yemek artıkları sokak hayvanlarına

Beldede yaşayan Sinem Çalışkan yemek artıklarını, belediyenin sokak hayvanlarının aç kalmaması için evlerinin önüne yerleştirdiği kaplara döktüklerini söyledi.

Çalışkan, "Özellikle kar yağdığı için hayvanların dışarıda yiyecek bulması zor oluyor. Bu sebeple biz de yemek artıklarını bu kaplara bırakıyoruz, hayvanlar da gelip yiyor." diye konuştu.

Ruhinaz Çetin ise kendisinin de köpekleri olduğunu belirterek sokak hayvanlarını da göz ardı etmediklerini, soğuk kış günlerinde aç bırakmadıklarını ifade etti.

Fatma Altunışık ise Belediye Başkanı Bozdemir'e teşekkür ederek, "Ben de evimde 14 kedi besliyorum. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.