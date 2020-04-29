Bahar ve kış bir arada

“Kar şehri” olarak nitelendirilen Hakkari’deki dağların eteğinde ilkbahar mevsimi yaşanırken, dağlık bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Türkiye’de karın yerde kalma süresinin uzunluğu dolayısıyla “kar şehri” olarak nitelendirilen Hakkâri’nin dağlarında kış, alçak rakımlı yerlerde de ve yaylalarda baharın güzellikleri yaşanıyor. Çetin geçen kışın ardından havanın ısınmaya başladığı Hakkâri’de, Nisan ayının sonuna yaklaşıldığı bugünlerde iki mevsim bir arada yaşanıyor. Hakkâri’deki dağların eteğinde ilkbahar mevsimi yaşanırken, dağlık bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karla mücadele devam ediyor

Tabiî güzellikleriyle öne çıkan şehirde tomurcuklanan ağaçlar, karın erimesiyle coşan Zap Suyu ve oluşan şelâleler, tabiat ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Durankaya beldesinde ise ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Belde yakınlarındaki baz istasyonu yolunun kardan temizlemesi için çaba gösteren ekipler, kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı bölgede zor şartlar altında çalışmalarını sürdürüyor.

Aşağıda bahar, yukarIda kış

Besici İzettin Çelik, yaşadıkları köyde karın Haziran ayına kadar yerde kaldığını söyledi. Çelik, şöyle konuştu: “Burada hem bahar, hem de kış mevsimini bir arada yaşıyoruz. Köyün aşağı taraflarına bahar gelmiş. Herkes bağ bahçe ekmiş. Yukarı kesimlerde de hâlâ kar var.”