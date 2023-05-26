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26 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Bahar yağmurları vesilesiyle Trakya'da kuraklık tehlikesi kalktı

26 Mayıs 2023, Cuma 12:08
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Türkiye geneli nisan yağışları, normalinin ve geçen yıl aynı aydaki yağışların üzerinde gerçekleşti. Nisan yağışları, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Nisan ayı normali 57,5 kilogram olan, geçen yıl aynı dönemde metrekareye 24,5 kilogram düşen yağış, bu dönem 86,8 kilogram gerçekleşti.

Tüm yurtta olduğu gibi, kurak bir sonbahar ve kış geçiren Trakya'da, yağışlar vesilesiyle kuraklık tehlikesi ortadan kalktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan kuraklık analizi haritalarında son aylarda kahverenginin tonlarıyla gösterilen Trakya, son yayımlanan kuraklık haritasında normal ve hafif nemli seviyeye yükseldi.

Bahar yağışları öncesi 24,12, 9 ve 6 aylık raporlarda Trakya yer yer çok şiddetli kurak, şiddetli, orta kurak, kurak olarak değerlendirilirken, son 2 yılda orta kurak ve kurak günler geçiren Edirne son yağışlarla kuraklık derecelendirmesinden çıkarıldı.

Geçen yıl nisan ile mayısın ortasına kadar metrekareye 52,8 kilogram yağış alan Edirne'de, bu yıl aynı döneminde metrekareye 120 kilogram yağış düştü.

Bölgenin en kurak günlerini geçiren Tekirdağ ise bu yılın nisan ile mayıs ortasında metrekareye 162 kilogram, Kırklareli ise 139 kilogram yağış aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi Metoduna Göre 2023 Nisan Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu'nu içeren 3 aylık verisine göre, Trakya'daki kuraklık renkleri kahverengiden beyaz ve yeşile döndü.

Üretici yağıştan memnun

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bahar yağışlarının üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Kurak dönemin ardından güzel yağışlar geldiğini belirten Arabacı, "Kurak geçen aylar üreticileri endişelendirmişti. Ancak bahar aylarıyla birlikte gelen yağışlar ekili ürünlere çok iyi geldi. Özellikle buğday ve arpa açısından çok güzel yağışlar oldu. Ekimi yapılan ayçiçeği ve diğer yazlık ürünler için de yağışlar çok etkili oldu. Bereketli yağışlar nehri doldurdu." ifadelerini kullandı.

Değirmenyeni köyü üreticilerinden Sami Bozkoç ise yağışların tam beklenen zamanda geldiğini vurguladı.

Suyun tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Bozkoç, yağışlar vesilesiyle buğdayların gelişiminin sağlandığını belirtti, "Bölgemizde aynı zamanda çeltik üretimi yapılıyor. 'Tunca Nehri'nde su yok, ne yapacağız?' diye düşünürken gelen yağışlar nehri doldurdu. Şu anda tüm ekimler yapıldı, ürünlerimiz çok güzel." dedi.

Muratçalıköyü üreticilerinden Yusuf Çavga da bahar yağmurlarının rekolte beklentilerini yükselttiğini belirtti.

Bereketli bir dönem geçirdiklerini anlatan Çavga, "Kuraklık endişemiz ortadan kalktı. Barajlarımız doldu. Özellikle buğday açısından yüksek verimli bir yıl bekliyoruz." diye konuştu.

"Çok şükür ki kuraklık ihtimalinin Trakya için ortadan kalktığını düşünüyorum"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son yıllarda yaşanan yağış rejimindeki sıkıntıların bu sene de kendini gösterdiğini söyledi.

Yılın ilk günlerinde ciddi kuraklık yaşandığını ifade eden Şaylan, son 3 ayda etkili olan yağışlar vesilesiyle kuraklık sıkıntısını ortadan kalktığını vurguladı.

Yağan yağmurla sıkıntılı günleri geride bıraktıklarını belirten Şaylan, "Kuraklık riskimiz şu anda ortadan kalktı. Üreticilerimiz de ayçiçeği ve mısır ekimlerini yaptı. Buğdaylarımız da iyi hale geldi." dedi.

Barajlardaki su seviyesinin yılın ilk aylarına göre arttığını dile getiren Şaylan, çiftçilerin ayçiçeği ve mısır sulamasında da sıkıntı yaşamayacağını bildirdi.

"Kuraklık devam etseydi çiftçiyi bırakın ülkemizi sıkıntılı günler bekliyordu." diyen Şaylan, şunları kaydetti:

"Çünkü bu iklim değişikliğiyle beraber yağış rejiminde birçok problemler ve sıkıntılar baş gösterdi. Tarım sektörü üstü açık fabrika demek. Yağmur çok yağar zarar, az yağar kuraklık, dolu yağar olmaz. Bunların hepsi tarım sektöründe bir risk oluşturuyor. Yağmasaydı, kurak gitseydi Trakya çiftçisini sıkıntılı günler bekliyordu. Çok şükür ki kuraklık ihtimalinin Trakya için ortadan kalktığını düşünüyorum. Çiftçilik belirsizlik demek, biz gereğini yapıyoruz. Ancak yağış olacak mı, sıcak olacak mı bunlar bir muamma. Her zaman tarım sektöründe biz bu riskleri göze alarak çiftçilik yapıyoruz."

"Bahar yağmurları olmasaydı tarım için sıkıntılı bir yıl olacaktı"

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da bahar yağışlarının tarım ürünlerine iyi geldiğini söyledi.

Kuraklıktan endişe eden çiftçilerin yağışlarla birlikte sevindiğini anlatan Saygı, "Kışın kar yağmaması barajlar için, çiftçiler için sorun olmuştu. Bahar yağmurları olmasaydı tarım için sıkıntılı bir yıl olacak diye düşünüyorduk. Yağmurlarla birlikte çiftçinin endişesi ortadan kalktı, ürünlerde verim beklentisi arttı. Büyük bir sorun yaşanmadığı sürece üreticiler için yine diğer yılların verimlerine yakın verimler alınacağını tahmin ediyoruz. Bundan sonra da yine yağış alabilirsek daha da güzel olacaktır." ifadelerini kullandı.

AA

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