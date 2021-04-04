'Baharın müjdecileri' geri gelmeye başladı

Ağrı'dan sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla geri gelmeye başladı.

Her yıl ilkbahar aylarında il merkezine bağlı Yakınca köyüne gelen 2 leylek, yaz mevsimini eski elektrik direklerindeki yuvalarında geçiriyor. Sonbahara kadar burada konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere göç ediyor. "Baharın müjdecisi" olarak bilinen leyleklerin, karların erimesi ve havaların ısınmaya başladığı bugünlerde tekrar köye gelmesi, yöre halkını sevindirdi. Direklerdeki yuvalarında konaklayan leylekler drone ile görüntülendi. AA

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