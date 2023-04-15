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Bahçelievler'deki 46 yıllık hasarlı binanın yıkımı sürüyor - "Sabaha kadar toplam 4 milimetre kaydı"

15 Nisan 2023, Cumartesi 09:00
İstanbul - Bahçelievler'de, belediye ekiplerince kolonlarının çatladığı tespit edilen 46 yıllık apartmanın yıkımına başlandı.

Alpay Caddesi Karamustafa Paşa Sokak'taki Şahin Apartmanı'nda yapılan incelemelerde 1977 yılında zemin artı 6 katlı olarak inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın kolonlarının çatladığı ve 3 milimetre yerinden oynadığı tespit edildi.

Yıkım kararı nedeniyle dün geceyi Bahçelievler Belediyesi'nin desteğiyle bir otelde geçiren apartman sakinleri, kişisel eşyalarını alabilmek için güvenlik tedbirleri de gözetilerek ikişerli gruplar halinde mobil vinç yardımıyla evlerine girdi. Kendilerine tanınan 10 dakikalık süre zarfında evlerindeki bazı eşyaları çuvala koyan apartman sakinleri, tekrar mobil vinç yardımıyla binadan ayrıldı.

Apartmanın zemin katında bulunan terzi, market ve nalbur da yapılan uyarılar gereği iş yerlerini boşalttı. Terzinin dikiş makinesini, market gıda malzemelerini, nalburun da hırdavat ürünlerini işyerlerinden çıkardığı görüldü.

Öte yandan Şahin Apartmanı'nın bitişiğindeki 5 katlı 12'şer daireli Sevilya ve Yılmaz apartmanları da boşaltıldı. 1984 yılında inşa edilen her iki binadan da karot örneği alınması bekleniyor.

"Sabaha kadar toplam 4 milimetre kaydı"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Apartmanın zemin katındaki esnafın dün akşam yaptığı ihbar üzerine ekiplerin yaptığı incelemede kolonlarda çatlaklar tespit edildiğini hatırlatan Bahadır, "İlk inceleme sonrasında hassas cihazlarla kayıt yaptık. Akşam 1 saatte 3 milimetre, sabaha kadar toplam 4 milimetre kaydı. Komşularımızı otel ve misafirhanelere yerleştirdik. Bitişik nizam olduğu için diğer iki binayı da boşalttık. " dedi.

Vatandaşlara kısa süreli izinle değerli evrak ve eşyalarını almaları için müsaade ettiklerini ifade eden Bahadır, diğer iki apartman için çıkacak karot sonuçlarına göre hareket edeceklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, her üç apartman için daha önce yapılan incelemede, yenilenmeleri yönünde bir tavsiye kararı verilmesine karşın neden yenilenmediği sorusu üzerine Bahadır, şunları kaydetti:

"Gecikmenin asıl nedeni vatandaşlarımızın birleşememesi. Kendimden örnek vereyim. Devlet gelip Dr. Hakan Bahadır'ın evini yapsın. Benim evim 2-3 milyonluk ama bana 10 milyonluk evi versin, kapalı otoparkı, yeşil alanları olan… Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Devlet, okulunu, hastanesini, yolunu, köprüsünü yapmak zorunda ama vatandaşın evini yapması gibi bir şey yok. Vatandaşı yalnız bırakmak olmaz. Biz yüzde 15 artış verdik. Yeter ki vatandaşımızdan çıkacak para düşsün. Vatandaşımız birazcık evini küçülterek, müteahhitler de biraz sürümden kazanarak bu işi yapmamız lazım. Devletimiz de kira ve taşınma yardımı veriyor."

Olay yerine yıkım makineleri ile su tankı getirilirken, apartman sakinlerinin bazı eşyalarını tahliye etmesinin ardından yıkıma başlandı.

 

AA

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