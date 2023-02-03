Bahçelievler'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul - Bahçelievler E-5 yan yolda İETT otobüsünün kaldırıma çıkması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i hastanede vefat etti. Kazada yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılan 5 kişiden Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev'in yapılan müdahalelere rağmen vefat ettiği öğrenildi.

Bahçelievler'de dün meydana gelen kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde ölmüş, 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralanmıştı. Kazadan sonra gözaltına alınan ve 2020'den beri otobüs şoförü olarak çalıştığı öğrenilen Sefer B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 148

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.