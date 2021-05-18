Bahçesi olan açılsın

17 günlük tam kapanmanın ardından açıklanan kademeli normalleşmeye restoran ve kafelerin dahil edilmemesi, yeme-içme sektörünün tepkisini çekti.

Restoran ve kafelerin artık bir darboğazda olduğunu belirten sektör temsilcileri, sektörün nefes alabilmesi için Avrupa modelinin âcilen hayata geçirilmesi çağrısını yaptı.

Bilim Kurulu’nun açıklamalarına göre virüsün açık alanda etkisini 19 kat kaybettiğini aktaran sektör temsilcileri, kafe ve restoranların bahçe-balkon gibi açık alanlarında çalışmasına izin verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Açık alanı olmayan esnaf için de bu yaz için özel bir kararla belediyelerin kaldırımlara masa atma izni vermesi gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, bu kararın bir an önce uygulamaya alınmasını istiyor. Sabah’ın haberine göre Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “5 milyon kişinin ekmek yediği bu sektör virüsün günah keçisi ilân edildi. Sektör çok büyük bir çıkmazda. Acilen bir formül bulunmalı. Bizim önerimiz tıpkı Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi restoran ve kafelerin açık alanlarda hizmet etmesine müsaade edilmesi” dedi.