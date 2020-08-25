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25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Bakan Karaismailoğlu'ndan Giresun'a ilişkin bilgilendirme

25 Ağustos 2020, Salı 13:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Giresun'daki sel) Kapalı yolumuz yok. Bazı köylerimizde sıkıntılar var, onlara da en kısa sürede ulaşacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sele ilişkin, "İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi, daha kalıcı tedbirler alacağız." dedi.

Karaismailoğlu, selin etkili olduğu ilçelerde incelemelerde bulunmak için geldiği Giresun'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD), gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Ağustos gecesi başlayan yağmurlar sonucunda büyük bir afetin yaşandığına işaret etti.

Selde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabır dileyen Karaismailoğlu, "Maalesef kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Bunun çabası içindeyiz. Bugün buralardayız artık. Bir an önce bu yaraları sanmak için arkadaşlarımıza güç vermek kuvvet vermek için buraya geldik." diye konuştu.

Selden etkilenen bölgede kapalı yol yok

Bölgedeki dört vadide yağışların çok etkili olduğuna işaret eden Bakan Karaismailoğlu, ilk andan itibaren çok sayıda ekibin iş makineleri ile yolları açmak için çalıştığını anlattı.

Şu anda kapalı yol olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bazı köylerimizde sıkıntılar var. Onlara da inşallah en kısa zamanda ulaşacağız ve peşinden yaralarını sarmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

"Bütün arkadaşlarımızla birlikte vatandaşımızın yanındayız"

Selden etkilenen ilçelerde hayatın normale dönmesi için çalışıldığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tahribatın büyük olduğu Dereli ilçesinde de inşallah buradaki tahribatı en kısa sürede kaldırıp vatandaşlarımızın normal hayata dönmesi için canla başla çalışacağız. İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için de daha ciddi, daha kalıcı tedbirler alacağız. Bunun için burada izlenimlerimize devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte vatandaşımızın yanındayız. Onlarla birlikteyiz, en kısa sürede bütün yaraları saracağız. Ben tekrar Giresun'umuza geçmiş olsun diyorum. İnşallah böyle afetleri bir daha yaşamamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz."

Bakanı Karaismailoğlu Dereli'de incelemelerde bulundu

Karaismailoğlu, sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. 

İsmaioğlu, selden zarar görenlerle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AFAD ve Kızılay ile çeşitli yardım kuruluşları, selden etkilenenlere yiyecek yardımında bulunmaya devam ediyor.

İlçede enkaz kaldırma ve elektrik hatlarını onarım çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

AA

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