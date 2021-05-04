Bakan Pakdemirli balon balığıyla ilgili alınan kararları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balon balığı avcılığının desteklenmesi kapsamında, yılda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Denize açılacak balıkçılar için balon balığı uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, sucul istilacı ve yabancı türlerle mücadele kapsamında balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl sucul biyolojik çeşitliliğin korunması, deniz kaynaklarının sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla istilacı balon balıklarından benekli balon balığı türünü avlayan küçük ölçekli balıkçıların desteklendiğini anımsatan Pakdemirli, bu kapsamda 46 bin 192 adet balon balığının bertarafının sağlandığını aktardı.

Pakdemirli, geçen yıl tek tür için verilen destekleme kapsamının ülkede bulunan irili ufaklı 8 balon balığı türünü içerecek şekilde ve 2023 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere genişletildiğine dikkati çekerek, "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Cumhurbaşkanı'mız tarafından imzalandığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"3 yılda 16,5 milyon balon balığı bertaraf edilecek"

Balon balığı desteklemesi kapsamında bu balığı avlayan balıkçılara her yıl 5 milyon lira değerinde ödeme yapılacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda en büyük ve en tehlikeli tür olan benekli balon balığının adedine 5 lira ödenecek. Bunun için en fazla 500 bin adete kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme, kalan 7 tür için de tanesi 50 kuruştan 5 milyon adete kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme planlandı. Toplamda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz."

Pakdemirli, desteklemenin 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacağına işaret ederek, "3 yılda 16,5 milyon balon balığı kaynaklarımızdan bertaraf edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Destekleme ödemesinin şartları belli oldu

Balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara bu yıl 500 bin adede kadar adet başına 5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 5 milyon adede kadar adet başına 0,50 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, Türkiye karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, 2021, 2022, 2023 yıllarında balon balığı avcılığına destek verilecek.

Balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara 500 bin adede kadar her adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerine ise 5 milyon adede kadar adet başına 0,50 lira ödenecek.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının söz konusu yıllardaki tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.

Balon balıklarının avlamasını ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılığı yapan balıkçılar gerçekleştirebilecek.

Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Balıkçılar, avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasını talep etti

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerden temizlenmesi için avcılığı destek kapsamına alınan balon balığının ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirterek, "Ar-Ge çalışmaları yapılıp bu balıktan katma değerli ürünler elde edilmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Kararıyla, sucul biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması için istilacı balon balıklarının bütün türlerinin avcılığının 3 üç yıl boyunca desteklenmesine karar verilirken, bu hususun uygulanmasına yönelik tebliğin de kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor.

Özkaya, yaptığı değerlendirmede, kararın 3 yıllık alınmasının, desteklemenin etkilerinin ortaya çıkması açısından önem taşıdığını belirterek, bu süreçte balon balığı popülasyonundaki azalmanın daha net görüleceğini söyledi.

Balon balığı sayısının azaltılmasının hem balıkçılar hem de ekosistem için önemli olduğuna işaret eden Özkaya, bu balığın balıkçılık av ve gereçlerine de zarar verdiğini belirtti.

Özkaya, söz konusu destekleme kararının balon balığının denizlerden temizlenmesi için fayda sağlayacağına inandığına dikkati çekerek, "Geçen yıl sadece benekli balon balığı kapsamdaydı. Bu yıl daha çok yakalanan irili ufaklı diğer türleri kapsama alınmış oldu. Tüm türler kapsama girdiği için balıkçılarımız mutlu olacak. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bu destek için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Avlanan balon balığının ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

"Ar-Ge çalışmaları yapılıp bu balıktan katma değerli ürünler elde edilmeli. Balığın piyasası olursa daha iyi değerlendirilir, ülke ekonomisine de katkısı sağlanmış olur. 'Derisinden ve zehrinden faydalanılıyor' deniyor. Bunların hepsinin Ar-Ge çalışmaları yapılmalı. Şu an bu balığı karaya çıkarmamız yasak, sadece kuyruğuna bakılıyor. Ekonomik değere sahip hale gelirse, buna yönelik de sektörler oluşmuş olur. Ekonomik olarak da girdi yaratmış olur. O zaman bu balık daha hızlı avlanır, baskın bir avcılık yapılır. O zaman destekleme miktarı da artar. Pazarı olacağı için balıkçı da av araçlarını bu balığa göre düzenler. Şu anda bu balığın keskin dişleri, ağ ve misinaları kesiyor."