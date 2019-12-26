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Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı

26 Aralık 2019, Perşembe 14:11
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'deki yangınlara müdahale eden ekiplerin 65 saatin sonunda soğutma faaliyetlerine geçtiğini belirterek, "11 noktada soğutma işlemi devam ediyor, tüm yangınlarımız kontrol altına alındı." dedi.

Bakan Pakdemirli, Trabzon Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, 23 Aralık'ta örtü yangını şeklinde başlayan yangınların Trabzon'da 15 ayrı ilçede 65 ayrı noktayı etkilediğini söyledi.

Trabzon'un yanı sıra bölge illerinde de örtü yangınlarının devam ettiğine işaret eden Pakdemirli, "Giresun, Ordu, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de de çeşitli büyüklüklerde çıkan 22 yangınımız vardı. Trabzon haricindeki illerde çıkan yangınların hepsi kontrol altına alındı ve söndürüldü." diye konuştu.

Bekir Pakdemirli, bu yangınlara 200 araç ve 700 personelle müdahale ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"23 ilden 40 araç takviyesi ve hatta personeli takviye ederken, bu mevsimde beklenenden fazla faaliyet olmasından dolayı diğer illerden de takviye ederek personelimizi hatta bazen orman yangını işçilerimizi uçakla taşıdık. Çeşitli illerden buraya personelimiz geldi. Antalya, Adana, Muğla ve İzmir'den geldiler. Gece boyunca hep beraber birlikteydik. Hem Araklı'da hem de Dernekpazarı'ndaki çalışmaları yerinde inceledik ve koordine ettik."

Gece saatlerinde Maçka'da çıkan yeni bir yangına ekiplerin kısa sürede müdahalede bulunarak söndürdüğüne işaret eden Pakdemirli, Ortahisar ve Vakfıkebir'de çıkan küçük çaplı yangınların ise ya söndürüldüğünü ya da kontrol altına alındığını aktardı.

Bakan Pakdemirli, saatte 170 kilometre hıza ulaşan rüzgarla, meteorolojik koşulların tamamen aleyhlerinde olması, nemin mevsim normallerinin çok altında olması ve arazi koşullarının zorluğu sebebiyle yangınla mücadele eden ekiplerin 65 saatin sonunda soğutma faaliyetlerine geçtiğini kaydederek, 11 noktada soğutma işleminin devam ettiğini, tüm yangınların kontrol altında olduğunu söyledi.

"Ekipler, soğutma işlemlerinin yapıldığı bölgelerde bir süre daha bulunacak"

Ekiplerin soğutma işlemlerinin yapıldığı bölgelerde bir süre daha bulunmaya devam edeceklerini bildiren Pakdemirli, toplamda 280 hektar örtü şeklinde bir alanın zarar görmüş gözüktüğünü, bunun kabaca 10 hektarının da fındıklık olduğunu belirtti.

Bekir Pakdemirli, yangında gösterdikleri hassasiyetten dolayı, vali, Orman Genel Müdürü, Jandarma Teşkilatı, Orman Teşkilatı ve belediyeye teşekkür etti.

Vatandaşları bir kez daha yangınlara karşı uyaran Pakdemirli, "Meteorolojik uyarılara karşı duyarlı olmalarını istiyorum. Bahçe temizliklerini yaparken bu konulara, özellikle meteorolojik şartlara uygun şekilde kararlarını almalarını diliyorum. Çünkü basit ve masum gözüken çalışmalardan dolayı çok büyük felaketler ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.

AA

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