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4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Bakanlıktan "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" ek genelge

04 Şubat 2021, Perşembe 17:00
Örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, ilgili belgelerini ibraz etmeleri halinde belirli güzergah ve saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak, yaşlara göre belirlenen saatler dışında da şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" konulu ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.

AA

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