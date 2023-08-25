Bakırköy'de pitbull saldırısı

Bakırköy'de pitbull cinsi köpeğin saldırısında bacağından yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, pazar günü Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'ndeki iş merkezinin garaj kapısının önünden geçen Ahmet D'ye orada bulunan pitbull cinsi köpek saldırdı.
Ahmet D, saldırıda bacağından ciddi şekilde yaralanırken, ihbar üzerine söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Ahmet D, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Köpeğin sahibi oldukları belirtilen iki kişi, Şenlikköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
AA