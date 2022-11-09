Bal bereketi

Ordulu arıcılar, yörenin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki yaylalarda verimli bir sezon geçirdi.

"Altın kadar değerli"

Arıcılar bu sezon yaklaşık 18 bin ton bal üretti. Ordu’dan nisan ve mayıs aylarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri başta olmak üzere birçok şehrin yaylasına göç eden arıcılar sezonu tamamladı.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, kentte yaklaşık 4 bin bal üreticisi bulunduğunu, bunların yüzde 70’inin gezgin arıcı olduğunu söyledi. Arıcıların en iyi balı sağmak için zengin floraya sahip illeri kovanlarıyla dolaştığını anlatan Çiftçi, sezonun arıcılar için oldukça güzel bittiğini, hava şartlarının bal üretimi için oldukça elverişli geçtiğini belirtti. Çiftçi, “Geçtiğimiz senelere oranla beklentilerin üzerinde bir bal verimi oldu. Daha önceki yıllarda arıcılar yaşadığı bazı sıkıntıları bu sezon yaşamadı. Hedeflerimize ulaştık.” dedi.

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Ve Rabbin bal arısına vahyetti ki...

''Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.'' (Kur'an-ı Hakim, Nahl Suresi - 68)

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