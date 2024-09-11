Balık tezgâhında bereket

Av yasağının sona ermesiyle balık tezgâhları yeniden canlandı. Balıkçılar sezonla birlikte ilk ağlarını attı. Tezgâhlardaki ilk fiyatlar da merak ediliyor.
Sözcü’nün aktardığına göre, bu sezon palamutta bolluk yaşandığı için geçen yılın aynı dönemine göre zam görmezken, hamside ise yüzde 154.6’lık artış yaşandı. İstanbul balık halinde ise çipuranın kilogramı 700 liradan, levrek 1.250 liradan, hamsi 160 liradan, kalkan 1.200 liradan, palamut 110 liradan fiyatlandı. İstanbul halinde geçen yıl aynı dönemde ise hamsinin kilogram fiyatı 27 lira, kalkanın 600 lira, levrek 800 lira, çipura 130 liraydı. Buna göre İstanbul’daki yıllık fiyat artışlarının da katlandığı görülüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi