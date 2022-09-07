Ankara’da kırtasiyeciler, zincir marketlerde kırtasiye ürünleri satılmasını protesto etti.

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı MüslümKüçükarzuman, “Biz, 12 ay kalemi, defteri rafımızda muhafaza ediyoruz. Oysa onlar 15 gün satıyor, sonra bulamazsınız. Türkiye’deki bütün esnaf, balık zamanı balık mı satalım yahu? Ankara halinde, balık gelmemiş, balık tezgahında kırtasiye satıyor yahu. Böyle bir şey var mı? O zaman biz de koyalım, araba lastiği satalım. Bu zincir marketlerle ilgili de bu perakende yasasının çıkması gerekiyor” dedi. Ankara - anka

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