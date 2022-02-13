Balıkçı ağları denizanasıyla doldu

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, normalde mart ayında ortaya çıkan denizanalarının erken görülmesiyle ilgili inceleme başlattıklarını belirtti.

Samandağ açıklarında onlarca balıkçı, önceki gün avlanmak için gırgır teknelerle denize açıldı. Avlanma alanlarına teknelerini çeken balıkçıların serdikleri ağlara neredeyse balıktan çok denizanası takıldı. Artıgerçek’deki habere göre Prof. Dr. Özcan, “Mart ayının başında görüyorduk. Çok erken bir dönemde kıyılarımıza görmeye başladık. Eğer akıntıya kapılırlarsa körfez içine de girebilir. Kıyılarımızda da görülebilme ihtimali var. Bir tehlike veya tehdit söz konusu değil, ama akıntıyla birlikte körfezin içerisine girip kıyılarda görülmesi durumunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Zehirli olduğu için dokunmasınlar. Üniversitemize ve yetkili kurumlara gördüklerinde haber vermelerini istiyoruz” diye konuştu. Haber Merkezi

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