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12 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Balıkçı tezgahları hamsiyle şenlendi

11 Eylül 2023, Pazartesi 20:34
Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından, Trabzon’da balık tezgahları dolmaya başladı.

Denizden bol miktarda avlanan ve Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda satışa sunulan hamsi, hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Hamsinin kilogramı 50-60, istavritin 60-75, mezgidin ise 70 liradan satılıyor. Balıkçı Cem Yazıcı, yeni sezonun bereketli geçtiğini belirterek, “Allah’a şükürler olsun, hamsi güzel çıkmaya başladı. Bu sene bol hamsi olacak diyebiliriz.” ifadesini kullandı. Fiyatların 50-60 lira arasında olduğunu ifade eden Yazıcı, “İnşallah daha da düşecek. 30 liraya düşmesini bekliyorum, yerli hamsi de çıkmaya başladığında. Vatandaş da memnun. Geçen sene palamut revaçtaydı ama bu sene palamut olmadığı için hamsi tercih ediliyor.” diye konuştu.

AA

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