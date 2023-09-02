Balıkçı tezgahları şenlendi

Edirne'de, denizlerde av yasağının sona ermesiyle tutulan balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla gece saatlerinde denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Yusuf Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun güzel başladığını söyledi.

Sezonun başlamasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Çimen, "Balıkları tezgahlarımıza koyduk. Vatandaşlarımızın da balığa özlemi var. 15 Nisan'a kadar gemilerimiz tam gaz denizlerde olacak. Bundan sonra taze taze çeşitli balıklarımız gelecektir. Bu sezon hamsi, çinekop ve istavritin bol olması bekleniyor. Fiyatlar beklentimizin altında geldi. İstavritin kilosu 100 lira, sardalyanın kilosu 80 lira, levreğin kilosu 200 lira." dedi.

Balıkçı Münir Paker ise çeşitli balıklara tezgahlarını müşteriler için hazırladıklarını ifade etti.

Sezon başına göre fiyatların iyi olduğunu dile getiren Paker, "Bu sene bolluk bekliyoruz. Ne kadar bolluk olursa fiyatlar o kadar aşağıya düşer. Güzel bir balık sezonu diliyoruz." diye konuştu.