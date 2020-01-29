Balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı

Zonguldak’ta av mevsimine umutlu başlayan balıkçılar, verimli bir sezon geçirememenin hayal kırıklığını yaşıyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, Batı Karadeniz’de balıkçılar bu sezon umduğunu bulamadığını ve umutla başladıkları sezonun istedikleri gibi gitmediğini söyledi. Balık popülasyonunun geçen yıla göre çok az olduğunu anlatan Kayhan, “Bu, küresel ısınmaya bağlanıyor. Geçen yıl balıkçı limanımızdan çıkarılan balık bin 500-2 bin tonken, bu yıl 100 ton. O kadar az, yirmide bir diyebilirim. Hamsi, palamut, bu balıklarımız yok denecek kadar az” diye konuştu. Hava sıcaklığının denizleri etkilediğine işaret eden Kayhan, “Deniz sıcak olduğu sürece balık dağınık olur, soğuduğu zaman bir araya gelir ve avlanması daha fazla olur. Denizlerimiz geç soğudu” ifadelerini kullandı. Kayhan, sürdürülebilir balıkçılık açısından kota uygulanması gerektiğini vurgulayarak, “Kota olmadığı ve bilinçsiz avcılık yapıldığı sürece gelecek nesiller bu balığı bulamayacak” diye konuştu.