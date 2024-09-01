Balıkçılar “Vira bismillah” dedi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı.

Samsun, Sinop ve Ordu’da balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle “Vira bismillah” diyerek denize açıldı. Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde düzenlenen törende, balıkçılar, önceki gece saat 00.00’da sona eren av yasağı öncesinde bir araya gelerek dualar etti. Tekne sahiplerine Türk bayrağı ve baklava verilmesinin ardından kortej oluşturan balıkçılar, meşale yakarak av bölgelerine gitmek üzere denize açıldı.​​​​ Vatandaşlar ve balıkçılar törene yoğun ilgi gösterdi. AA

Okunma Sayısı: 176

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.