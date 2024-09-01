Balıkçılar “Vira bismillah” dedi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı.
Samsun, Sinop ve Ordu’da balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle “Vira bismillah” diyerek denize açıldı. Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde düzenlenen törende, balıkçılar, önceki gece saat 00.00’da sona eren av yasağı öncesinde bir araya gelerek dualar etti. Tekne sahiplerine Türk bayrağı ve baklava verilmesinin ardından kortej oluşturan balıkçılar, meşale yakarak av bölgelerine gitmek üzere denize açıldı. Vatandaşlar ve balıkçılar törene yoğun ilgi gösterdi.
AA